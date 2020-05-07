Найсильніші військові держави світу: на якому місці Україна

Через збройну агресію Росії Україна таки змогла сформувати війська. З кожним роком Збройні сили лише розвиваються. Причина розвитку, звичайно, болюча, але тепер є гідні захисники.

Відповідні дані оприлюднили на сайті Global Firepower.

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На скільки позицій піднялась Україна у рейтингу найсильніших військових держав світу? Тепер наша держава посідає 27 сходинку із 138 країн у світі.

У Європі українська армія на 9 місці з 50 країн. Очолюють рейтинг Сполучені Штати Америки. Далі йдуть Росія та Китай.



Найсильніші армії / Скриншот з відео

Серед сусідів одна з найслабших армій в Молдови – 112 сходинка. Утім військовий потенціал України значно вищий, адже при розрахунках не враховувався бойовий досвід армій.

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