В Луганской области воины ВСУ уничтожили 2 российских танка

Вооруженные Силы Украины приближают нашу победу, нанося серьезные потери оккупантам. Наши защитники ликвидируют немало военной техники и не только. Так, сегодня ВСУ уничтожили 2 российских танка в Луганской области. Соответствующее видео было опубликовано Генеральным штабом ВСУ.

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Эту операцию провела 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

В Луганской области воины 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили два российских танка,

– говорится в сообщении.

Смотрите момент уничтожения вражеской техники: видео

Интересно: на одной из позиций российские оккупанты решили отдохнуть и спокойно распить спиртное на броне своего танка. Однако операторы ССО Украины помешали им в этом и уничтожили танк вместе с живой силой. Сделали это с помощью дрона-камикадзе. А еще враг теряет в Украине даже "элитные" подразделения, которые снабжал лучшим оружием. Речь идет о 58 армии врага. В этот раз ВСУ разбили захватчика на Юге страны. Воины ООС отразили 10 атак россиян

В зоне ООС враг продолжает совершать атаку, но украинские защитники дают достойный отпор, нанося значительные потери оккупантам. Так, только за сутки 25 мая наши воины отразили там 10 вражеских атак. При этом еще на двух локациях до сих пор продолжаются бои с российским оккупантом.

Военнослужащим группировки Объединенных сил удалось нанести врагу следующие потери:

4 танка;

1 единицу специальной техники;

2 артиллерийские системы;

1 бронетранспортер;

1 вражеский автомобиль.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10". ВСУ уничтожили на Востоке 62 российских оккупанты Сегодня, 25 мая, украинские герои также уничтожали самих оккупантов. Речь идет о восточном направлении. Так, Вооруженные Силы Украины сдерживают агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня наши воины уничтожили: личного состава – 62

БТР – 1

артиллерийских систем – 6

минометов – 4

АТТ – 4

БПЛА – 1 К слову, с начала полномасштабного российского вторжения ряды "двухсотых" пополнили уже 29 450 оккупантов.

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