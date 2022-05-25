На Луганщині воїни ЗСУ знищили 2 російських танки

Збройні Сили України приближають нашу перемогу, завдаючи серйозних втрат окупантам. Наші захисники ліквідують чимало військової техніки, й не тільки. Так, сьогодні ЗСУ знищили 2 російських танки на Луганщині. Відповідне відео опублікував Генеральний штаб ЗСУ.

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Цю операцію провела 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.

На Луганщині воїни 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка знищили два російських танки,

– йдеться у повідомленні.

Дивіться момент знищення ворожої техніки: відео

Цікаво: на одній із позицій російські окупанти вирішили перепочити та спокійно розпити спиртне на броні свого танка. Втім, оператори ССО України завадили їм у цьому й знищили танк разом із живою силою. Зробили це за допомогою дрона-камікадзе. А ще ворог втрачає в Україні навіть "елітні" підрозділи, які забезпечував найкращою зброєю. Мовиться про 58 армію ворога. Цього разу ЗСУ розбили загарбника на Півдні країни. Воїни ООС відбили 10 атак росіян

У зоні ООС ворог продовжує здійснювати атаку, але українські захисники дають гідну відсіч, завдаючи значних втрат окупантам. Так, лише за добу 25 травня наші воїни відбили там 10 ворожих атак. При цьому ще на двох локаціях досі тривають бої з російським окупантом.

Військовослужбовцям угруповання Об'єднаних сил вдалося завдати ворогу наступних втрат:

4 танки;

1 одиницю спеціальної техніки;

2 артилерійські системи;

1 бронетранспортер;

1 ворожий автомобіль.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10". ЗСУ знищили на Сході 62 російських окупантів Сьогодні, 25 травня, українські герої також нищили й самих окупантів . Мовиться про східний напрямок. Так, Збройні Сили України стримують агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні наші воїни знищили: особового складу – 62

БТР – 1

артилерійських систем – 6

мінометів – 4

АТТ – 4

БПЛА – 1 До слова, від початку повномасштабного російського вторгнення лави "двохсотих" поповнили вже 29 450 окупантів.

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