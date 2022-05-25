На Луганщині воїни ЗСУ знищили 2 російських танки
Збройні Сили України приближають нашу перемогу, завдаючи серйозних втрат окупантам. Наші захисники ліквідують чимало військової техніки, й не тільки. Так, сьогодні ЗСУ знищили 2 російських танки на Луганщині. Відповідне відео опублікував Генеральний штаб ЗСУ.
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Цю операцію провела 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.
На Луганщині воїни 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка знищили два російських танки,
– йдеться у повідомленні.
Дивіться момент знищення ворожої техніки: відео
У зоні ООС ворог продовжує здійснювати атаку, але українські захисники дають гідну відсіч, завдаючи значних втрат окупантам. Так, лише за добу 25 травня наші воїни відбили там 10 ворожих атак. При цьому ще на двох локаціях досі тривають бої з російським окупантом.
Військовослужбовцям угруповання Об'єднаних сил вдалося завдати ворогу наступних втрат:
- 4 танки;
- 1 одиницю спеціальної техніки;
- 2 артилерійські системи;
- 1 бронетранспортер;
- 1 ворожий автомобіль.
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
ЗСУ знищили на Сході 62 російських окупантів
- особового складу – 62
- БТР – 1
- артилерійських систем – 6
- мінометів – 4
- АТТ – 4
- БПЛА – 1
До слова, від початку повномасштабного російського вторгнення лави "двохсотих" поповнили вже 29 450 окупантів.
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