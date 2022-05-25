Так, лише за добу 25 травня наші захисники відбили там 10 ворожих атак. Про це свідчить оперативна інформація станом на 21:00 Угруповання Об'єднаних сил.

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Атаки та втрати ворога у зоні ООС

Угруповання Об'єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Ворог не припиняє використовувати різну зброю уздовж усієї смуги оборони. Зокрема, росіяни застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем. Також противник завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури та мирних житлових кварталах.

Зауважте: окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 47 цивільних об'єктів з них: 38 житлових будинків, школу, оздоровчий табір, базу відпочинку, залізничний вокзал. У результаті цих обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, а ще 12 поранено.

Водночас українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні, 25 травня, 10 атак ворога. При цьому ще на двох локаціях досі тривають бої з російським окупантом.

Військовослужбовцям угруповання Об'єднаних сил вдалося завдати ворогу наступних втрат:

4 танки;

1 одиницю спеціальної техніки;

2 артилерійські системи;

1 бронетранспортер;

1 ворожий автомобіль.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10". Від чого залежить широкий контрнаступ ЗСУ: пояснення Міноборони Спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник розповів, чи готується контрнаступ ЗСУ на територіях Донбасу. Так, з спікер Міноборони запевнив, що територію всієї України будуть звільняти, втім, коли це буде, зараз говорити не готовий. За його словами, рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися. Водночас це залежатиме від загальної обстановки, яка зараз склалася на Сході і на Півдні нашої держави.