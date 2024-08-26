Около 11:25 в Черкасской области прогремели мощные взрывы.

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Атака на Черкасскую область

Еще в 10:21 Воздушные силы сообщали о пребывании "Шахедов" в Херсонской. Николаевской, Харьковской. Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Позже стало известно о движении дронов из Черкасской в ​​Киевскую и Винницкую области.

Обратите внимание! В ГСЧС отметили, что в результате вражеской атаки возник пожар в хозяйственном сооружении в одном из районов Черкасской области Спасатели ликвидировали возгорание. Повреждена линия электропередачи, количество разрушенных домов уточняется. Предварительно без пострадавших.

Последствия атаки на Черкащине / Фото ГСЧС

Напомним, что утром Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, выпустив десятки ракет и БПЛА.

Под прицелом врага оказалась критическая инфраструктура. В Украине ввели экстренные отключения света.

По словам министра Галущенко, ситуация в энергосистеме сейчас сложная.