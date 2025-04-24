Об этом сообщает 24 Канал. Известно, что в сторону столицы летели "Калибры", баллистика и ударные дроны.

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Атака на Киев и область

Россия совершила очередную ракетную атаку по Киеву. В КГВА призывают всех граждан соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях до полной стабилизации ситуации.

Ни в коем случае не снимайте фото и видео работы наших сил обороны, сбития воздушных целей и места их падения,

– обращаются власти.

На данный момент известно о последствиях атаки:

В Шевченковском районе зафиксировано возгорание нежилых помещений.

В Святошинском районе из-за падения обломков произошло возгорание автомобилей.

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