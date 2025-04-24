Про це розповідає 24 Канал. Відомо, що в бік столиці летіли "Калібри", балістика та ударні дрони.

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Атака на Київ та область

Росія здійснила чергову ракетну атаку по Києву. У КОВА закликають усіх громадян дотримуватися безпеки та залишатися в укриттях до остаточної стабілізації ситуації.

У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння,

– закликає влада.

Станом на зараз відомо про наслідки атаки:

У Шевченківському районі зафіксовано займання нежитлових приміщень.

У Святошинському районі через падіння уламків сталося загоряння автомобілів.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.