Сильные ливни, сильный ветер и бушующий океан: Гавайи встретили мощный ураган

На Гавайи обрушился ураган "Лейн". Ураган четвертой категории обрушился на остров в ночь на пятницу. Пока жертв нет.

70 сантиметров осадков за несколько часов. Это "визитная карточка" урагана "Лейн", который ударил по Гавайях. Стихия посетила остров в ночь на 24 августа. Скорость ветра в урагане достигала невероятных 200 метров в час.

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"Такой ураган четвертой категории для здешней местности – это исключение", – отметил корреспондент "Голоса Америки".

Мощный ураган "Лейн" из космоса

Власти предупреждают о масштабных подтоплениях. Из-за обильного дождя уровень воды в местной реке за несколько часов вырос более чем на 2 метра. Из маленького ручья она превратилась в бурный поток. Метеорологи говорят, что это еще не конец.

Это будет как марафон. Следующие 48-72 часа нас ожидают ливни,

– заявил представитель Департамента по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг.

А из космоса ураган "Лейн" выглядит как величественный водоворот облаков. Сейчас его сила уже уменьшилась и ему предоставили третью категорию обычного тропического шторма. Уже в конце недели этот облачный великан оставит Гавайи и направится на север Тихого океана.



Ураган "Лейн" с космоса