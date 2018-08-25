Сильные ливни, сильный ветер и бушующий океан: Гавайи встретили мощный ураган
На Гавайи обрушился ураган "Лейн". Ураган четвертой категории обрушился на остров в ночь на пятницу. Пока жертв нет.
70 сантиметров осадков за несколько часов. Это "визитная карточка" урагана "Лейн", который ударил по Гавайях. Стихия посетила остров в ночь на 24 августа. Скорость ветра в урагане достигала невероятных 200 метров в час.
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"Такой ураган четвертой категории для здешней местности – это исключение", – отметил корреспондент "Голоса Америки".
Мощный ураган "Лейн" из космоса
Власти предупреждают о масштабных подтоплениях. Из-за обильного дождя уровень воды в местной реке за несколько часов вырос более чем на 2 метра. Из маленького ручья она превратилась в бурный поток. Метеорологи говорят, что это еще не конец.
Это будет как марафон. Следующие 48-72 часа нас ожидают ливни,
– заявил представитель Департамента по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг.
А из космоса ураган "Лейн" выглядит как величественный водоворот облаков. Сейчас его сила уже уменьшилась и ему предоставили третью категорию обычного тропического шторма. Уже в конце недели этот облачный великан оставит Гавайи и направится на север Тихого океана.
Ураган "Лейн" с космоса