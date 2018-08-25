Сильні зливи, потужний вітер і бурхливий океан: Гаваї зустріли потужний ураган

На Гаваї насунувся ураган "Лейн". Ураган четвертої категорії вдарив по острову у ніч проти п'ятниці. Поки жертв немає.

70 сантиметрів опадів за кілька годин. Це "візитівка" урагану "Лейн", який вдарив по Гаваях. Стихія завітала на острів у ніч на 24 серпня. Швидкість вітру в урагані сягала неймовірних 200 метрів на годину.

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"Такий ураган четвертої категорії для тутешньої місцевості – це виключення", – зазначив кореспондент "Голосу Америки".



Потужний ураган "Лейн" з космосу

Влада попереджає про масштабні підтоплення. Через рясний дощ рівень води в місцевій річці за кілька годин зріс на понад 2 метри. З маленького струмка вона перетворилася на бурхливий потік. Метеорологи кажуть, що це ще не кінець.

Це буде наче марафон. На наступні 48-72 години нас очікують зливи,

– заявив представник Департаменту з надзвичайних ситуацій Брок Лонг.

А з космосу ураган "Лейн" виглядає наче величний вир хмар. Зараз його сила вже зменшилася і йому надали третю категорію звичайного тропічного шторму. Вже наприкінці тижня цей хмарний велетень залишить Гаваї і попрямує на північ Тихого океану.



Ураган "Лейн" з космосу