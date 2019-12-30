Сильные снегопады в Китае: 15 тысяч туристов оказались в ловушке
В Китае 15 тысяч туристов были заблокированы на трассе в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Причина – сильный снегопад.
Сейчас полиции и экстренным службам удалось расчистить дорогу и эвакуировать людей в соседний город Харбин, сообщает Pearvideo.
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Что известно о снежной ловушке
- В нее попали примерно 300 автобусов и 320 автомобилей, которые возвращались с горнолыжного курорта Ябули в Харбин. Их заблокировало на въезде на трассу.
- Местная власть сразу направила на место чрезвычайной ситуации несколько десятков снегоуборочных машин и 90 сотрудников полиции.
- Правоохранители обнаружили, что в снежную ловушку попала семья одного из самых известных китайских кинорежиссеров – Чжана Имоу. Он с женой и тремя детьми возвращался со съемок своей новой шпионской ленты "На краю", которая должна выйти на экраны в 2020 году.
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