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      Сильные снегопады в Китае: 15 тысяч туристов оказались в ловушке

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      В Китае из-за снега заблокированы 15 тысяч туристов / pearvideo

      В Китае 15 тысяч туристов были заблокированы на трассе в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Причина – сильный снегопад.

      Сейчас полиции и экстренным службам удалось расчистить дорогу и эвакуировать людей в соседний город Харбин, сообщает Pearvideo.

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      Что известно о снежной ловушке

      • В нее попали примерно 300 автобусов и 320 автомобилей, которые возвращались с горнолыжного курорта Ябули в Харбин. Их заблокировало на въезде на трассу.
      • Местная власть сразу направила на место чрезвычайной ситуации несколько десятков снегоуборочных машин и 90 сотрудников полиции.
      • Правоохранители обнаружили, что в снежную ловушку попала семья одного из самых известных китайских кинорежиссеров – Чжана Имоу. Он с женой и тремя детьми возвращался со съемок своей новой шпионской ленты "На краю", которая должна выйти на экраны в 2020 году.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Китай Транспорт Чрезвычайное происшествие
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