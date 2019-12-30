Сильные снегопады в Китае: 15 тысяч туристов оказались в ловушке

В Китае 15 тысяч туристов были заблокированы на трассе в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Причина – сильный снегопад.

Сейчас полиции и экстренным службам удалось расчистить дорогу и эвакуировать людей в соседний город Харбин, сообщает Pearvideo. Обратите внимание: В центр Москвы грузовиками завезли снег: сеть смеется – фото, видео Что известно о снежной ловушке В нее попали примерно 300 автобусов и 320 автомобилей , которые возвращались с горнолыжного курорта Ябули в Харбин. Их заблокировало на въезде на трассу.

, которые возвращались с горнолыжного курорта Ябули в Харбин. Их заблокировало на въезде на трассу. Местная власть сразу направила на место чрезвычайной ситуации несколько десятков снегоуборочных машин и 90 сотрудников полиции.

Правоохранители обнаружили, что в снежную ловушку попала семья одного из самых известных китайских кинорежиссеров – Чжана Имоу. Он с женой и тремя детьми возвращался со съемок своей новой шпионской ленты "На краю", которая должна выйти на экраны в 2020 году.