Сильні снігопади в Китаї: 15 тисяч туристів опинилися у пастці

У Китаї 15 тисяч туристів були заблоковані на трасі в північно-східній провінції Хейлунцзян. Причина – сильний снігопад.

Наразі поліції та екстреним службам вдалося розчистити дорогу і евакуювати людей у сусіднє місто Харбін, повідомляє Pearvideo. Зверніть увагу: У центр Москви вантажівками завезли сніг: мережа глузує – фото, відео Що відомо про снігову пастку У неї потрапили приблизно 300 автобусів та 320 автомобілів , які поверталися з гірськолижного курорту Ябули в Харбін. Їх заблокувало на в'їзді на трасу.

, які поверталися з гірськолижного курорту Ябули в Харбін. Їх заблокувало на в'їзді на трасу. Місцева влада одразу надіслала на місце надзвичайної ситуації кілька десятків снігоприбиральних машин та 90 співробітників поліції.

Правоохоронці виявили, що у снігову пастку потрапила сім’я одного із найвідоміших китайських кінорежисерів – Чжана Імоу. Він з дружиною та трьома дітьми саме повертався зі зйомок своєї нової шпигунської стрічки "На краю", яка повинна вийти на екрани у 2020 році.