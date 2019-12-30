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      Сильні снігопади в Китаї: 15 тисяч туристів опинилися у пастці

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      У Китаї через сніг заблокували 15 тисяч туристів / pearvideo

      У Китаї 15 тисяч туристів були заблоковані на трасі в північно-східній провінції Хейлунцзян. Причина – сильний снігопад.

      Наразі поліції та екстреним службам вдалося розчистити дорогу і евакуювати людей у сусіднє місто Харбін, повідомляє Pearvideo.

      Зверніть увагу: У центр Москви вантажівками завезли сніг: мережа глузує – фото, відео

      Що відомо про снігову пастку

      • У неї потрапили приблизно 300 автобусів та 320 автомобілів, які поверталися з гірськолижного курорту Ябули в Харбін. Їх заблокувало на в'їзді на трасу.
      • Місцева влада одразу надіслала на місце надзвичайної ситуації кілька десятків снігоприбиральних машин та 90 співробітників поліції.
      • Правоохоронці виявили, що у снігову пастку потрапила сім’я одного із найвідоміших китайських кінорежисерів – Чжана Імоу. Він з дружиною та трьома дітьми саме повертався зі зйомок своєї нової шпигунської стрічки "На краю", яка повинна вийти на екрани у 2020 році.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Китай Надзвичайні ситуації Транспорт
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