У центр Москви вантажівками завезли сніг: мережа глузує – фото, відео
Наближається Новий Рік, а погода зовсім не зимова. У Росії взялись за вирішення цієї проблеми і придумали "оригінальне" вирішення. Влада Москви завезла у центр кілька вантажівок снігу, який розклали по узбіччях вулиць.
Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував у твіттері відповідні фото. За словами політика, спочатку він думав, що інформація про завезений сніг – це жарти.
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Я думав це жарти, а на Тверській реально розкладають привезений сніг. Ось вже ідеальна демонстрація приказки "грошей нема куди дівати,
– написав Навальний.
Вулиця Тверська – у самісінькому центрі Москви. Вона тягнеться від Кремля на північний захід до Тріумфальної площі.
Користувачі мережі не оминули увагою таку подію і зауважили, що з "московським бюджетом можна купити все. Навіть зиму".
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Що цікаво, завозили сніг кількома вантажівками а потім комунальники розкинули його вздовж узбіччя дороги.
"Сніг прийшов, звідки не чекали. Його завезли на вантажних автомобілях на Тверську. Тепер є з чим боротися", – додали користувачі.
У центр Москви завезли і засипали сніг / фото з твіттера