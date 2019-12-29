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      У центр Москви вантажівками завезли сніг: мережа глузує – фото, відео

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      У центр Москви завезли сніг / Фото з Тwitter

      Наближається Новий Рік, а погода зовсім не зимова. У Росії взялись за вирішення цієї проблеми і придумали "оригінальне" вирішення. Влада Москви завезла у центр кілька вантажівок снігу, який розклали по узбіччях вулиць.

      Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував у твіттері відповідні фото. За словами політика, спочатку він думав, що інформація про завезений сніг – це жарти.

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      Я думав це жарти, а на Тверській реально розкладають привезений сніг. Ось вже ідеальна демонстрація приказки "грошей нема куди дівати,
      – написав Навальний.

      Вулиця Тверська – у самісінькому центрі Москви. Вона тягнеться від Кремля на північний захід до Тріумфальної площі. 

       

      Користувачі мережі не оминули увагою таку подію і зауважили, що з "московським бюджетом можна купити все. Навіть зиму". 

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      Що цікаво, завозили сніг кількома вантажівками а потім комунальники розкинули його вздовж узбіччя дороги.

      "Сніг прийшов, звідки не чекали. Його завезли на вантажних автомобілях на Тверську. Тепер є з чим боротися", – додали користувачі.


      У центр Москви завезли і засипали сніг / фото з твіттера

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини Росії Москва Погода Курйозні новини
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