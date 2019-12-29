У центр Москви вантажівками завезли сніг: мережа глузує – фото, відео

Наближається Новий Рік, а погода зовсім не зимова. У Росії взялись за вирішення цієї проблеми і придумали "оригінальне" вирішення. Влада Москви завезла у центр кілька вантажівок снігу, який розклали по узбіччях вулиць.

Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував у твіттері відповідні фото. За словами політика, спочатку він думав, що інформація про завезений сніг – це жарти.

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Я думав це жарти, а на Тверській реально розкладають привезений сніг. Ось вже ідеальна демонстрація приказки "грошей нема куди дівати,

– написав Навальний.

Вулиця Тверська – у самісінькому центрі Москви. Вона тягнеться від Кремля на північний захід до Тріумфальної площі.

Я думал это шутки, а на Тверской реально раскладывают привезённый снег. Вот уж идеальная демонстрация поговорки «денег некуда девать». pic.twitter.com/NnjRR2iC2s — Alexey Navalny (@navalny) December 29, 2019

Користувачі мережі не оминули увагою таку подію і зауважили, що з "московським бюджетом можна купити все. Навіть зиму".

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Що цікаво, завозили сніг кількома вантажівками а потім комунальники розкинули його вздовж узбіччя дороги.

"Сніг прийшов, звідки не чекали. Його завезли на вантажних автомобілях на Тверську. Тепер є з чим боротися", – додали користувачі.



У центр Москви завезли і засипали сніг / фото з твіттера