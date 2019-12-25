В Росії встановили льодяні скульптури з мертвою рибою: фото

Вулиці російського міста Тюмень прикрасили неочікуваним льодовим акваріумом до новорічних свят. Так, встановили льодове містечко зі скульптурами з мертвими рибинами всередині.

Лід для скульптур взяли із місцевої водойми, повідомляє 72.ru з посиланням на замовника. Коли льодові брили нарізали, то риб усередині не помітили. Вмерзлу рибу замовник назвав "маленькими дефектами".

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Очевидці обурилися і вже встигли назвати такі "прикраси" дивним льодяним акваріумом. Через розголос рибок прибрали – їх буквально вирізали зі скульптур.

Їх забрали, щоб нікого не травмувати,

– повідомили організатори.



Світлинами вмерзлої в лід риби місцеві мешканці поділилися у соцмережах Фото: vk.com