В России установили ледяные скульптуры с мертвой рыбой: фото

Улицы российского города Тюмень украсили неожиданным ледовым аквариумом к новогодним праздникам. Так, установили ледовый городок со скульптурами с мертвыми рыбинами внутри.

Лед для скульптур взяли из местного водоема, сообщает 72.ru с ссылкой на заказчика. Когда ледовые глыбы нарезали, то рыб внутри не заметили. Вмерзшую рыбу заказчик назвал "маленькими дефектами".

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Очевидцы возмутились и уже успели назвать такие "украшения" странным ледяным аквариумом. После огласки рыбок убрали – их буквально вырезали из скульптур.

Их забрали, чтобы никого не травмировать,

– сообщили организаторы.



Фотографиями вмерзшей в лед рыбы местные жители поделились в соцсетях. Фото: vk.com