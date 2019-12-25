18:47
25 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин остановил владыку морей. Битва экстрасенсов в России
      Вєсті Кремля
      21:46, 24 декабря
      Вести.UA Танки для Украины от Вакарчука. "Тиктокер" Кличко
      Вєсті.UA
      20:09, 24 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Курьезные новости
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      В России установили ледяные скульптуры с мертвой рыбой: фото

      107 Читати новину українською
      Рыба в ледовом городке понравилась не всем / vk.com

      Улицы российского города Тюмень украсили неожиданным ледовым аквариумом к новогодним праздникам. Так, установили ледовый городок со скульптурами с мертвыми рыбинами внутри.

      Лед для скульптур взяли из местного водоема, сообщает 72.ru с ссылкой на заказчика. Когда ледовые глыбы нарезали, то рыб внутри не заметили. Вмерзшую рыбу заказчик назвал "маленькими дефектами".

      Читайте также: 7-месячный мальчик стал мэром города в США: почему так произошло

      Очевидцы возмутились и уже успели назвать такие "украшения" странным ледяным аквариумом. После огласки рыбок убрали – их буквально вырезали из скульптур.

      Их забрали, чтобы никого не травмировать,
      – сообщили организаторы.


      Фотографиями вмерзшей в лед рыбы местные жители поделились в соцсетях. Фото: vk.com

      Крымским мостом проехал первый пассажирский поезд: Украина возбудила дело
      сегодня
      868
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Курьезные новости Новогодние праздники Новости России Мир животных Скандал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:30 Законы, которые изменят жизнь в Украине в 2020 году
      Ірина Поліщук 342
      сегодня , 14:28 Что есть, чтобы быть здоровым: тренды питания в 2019 году
      Анастасія Лукашевська 126
      24 декабря , 07:30 Зима, мороз и аллергия: как она проявляется на холод и как уберечься
      94
      сегодня , 12:00 Суверенитет в обмен на деньги, или Три кита российской "дружбы"
      Віталій Портников 818
      сегодня , 11:00 Лучшие музыкальные альбомы 2019 от мировых и украинских исполнителей
      Олена Булан 159
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук