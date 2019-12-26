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      У Чехії жива риба стала причиною ДТП: фото

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      У Чехії різдвяний короп спровокував аварію / policie.cz

      У Чехії різдвяний короп став причиною ДТП після того, як вистрибнув з пластикової торбини та відволік водійку від кермування. Жінка втратила контроль за автомобілем та влетіла у бетонний стовп.

      Аварія з незвичними причинами трапилася у ЛІберецькому краї Чехії у понеділок, 23 грудня. Про це повідомила чеська поліція.

      До слова: В Росії встановили льодяні скульптури з мертвою рибою: фото

      Перед дорожньо-транспортною пригодою 63-річна водійка саме поверталася з різдвяних покупок, де купила і майбутнього винуватця аварії. Сама жінка зазнала серйозних травм, і її з переломом щиколотки госпіталізували до лікарні.

      У поліції закликали водіїв обережно ставитися до живих коропів, особливо у період різдвяних свят.


      Різдвяний короп спровокував ДТП у Чехії

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Курйозні новини Постраждалі Аварії та ДТП Чехія
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