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      В Чехии живая рыба стала причиной ДТП: фото

      19 Читати новину українською
      В Чехии рождественский карп спровоцировал аварию / policie.cz

      В Чехии рождественский карп стал причиной ДТП после того, как выпрыгнул из пластиковой сумки и отвлек водителя от вождения. Женщина потеряла контроль за автомобилем и влетела в бетонный столб.

      Авария с необычными причинами случилась в Либерецкому крае Чехии в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщила чешский полиция.

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      Перед дорожно-транспортным происшествием 63-летняя водитель как раз возвращалась с рождественских покупок, где купила и будущего виновника аварии. Сама женщина получила серьезные травмы, и ее с переломом лодыжки госпитализирован в больницу.

      В полиции призвали водителей осторожно относиться к живым карпам, особенно в период рождественских праздников.


      Рождественский карп спровоцировал ДТП в Чехии

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      25 декабря
      489
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Чехия Аварии и ДТП Постраждалі Курьезные новости
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