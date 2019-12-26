В Чехии живая рыба стала причиной ДТП: фото
В Чехии рождественский карп стал причиной ДТП после того, как выпрыгнул из пластиковой сумки и отвлек водителя от вождения. Женщина потеряла контроль за автомобилем и влетела в бетонный столб.
Авария с необычными причинами случилась в Либерецкому крае Чехии в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщила чешский полиция.
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Перед дорожно-транспортным происшествием 63-летняя водитель как раз возвращалась с рождественских покупок, где купила и будущего виновника аварии. Сама женщина получила серьезные травмы, и ее с переломом лодыжки госпитализирован в больницу.
В полиции призвали водителей осторожно относиться к живым карпам, особенно в период рождественских праздников.
Рождественский карп спровоцировал ДТП в Чехии
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