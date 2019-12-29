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      В центр Москвы грузовиками завезли снег: сеть смеется – фото, видео

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      В центр Москвы завезли снег / Фото из Тwitter

      Приближается Новый Год, а погода совсем не зимняя. В России взялись за решение этой проблемы и придумали "оригинальное" решение. Власти Москвы завезли в центр несколько грузовиков снега, который разложили по обочинам улиц.

      Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в твиттере соответствующие фото. По словам политика, сначала он думал, что информация о завезенном снеге – это шутки.

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      Я думал это шутки, а на Тверской реально раскладывают привезенный снег. Вот уже идеальная демонстрация поговорки "денег некуда девать",
      – написал Навальный.

      Улица Тверская – в самом центре Москвы. Она тянется от Кремля на северо-запад до Триумфальной площади.

       

      Пользователи сети не обошли вниманием такое событие и отметили, что с "московским бюджетом можно купить все. Даже зиму".

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      Что интересно, завозили снег несколькими грузовиками, а потом коммунальщики раскинули его вдоль обочины дороги.

      "Снег пришел, откуда не ждали. Его завезли на грузовых автомобилях на Тверскую. Теперь есть с чем бороться", – добавили пользователи.


      В центр Москвы завезли и засыпали снег / фото из твиттера

       

      Обмен пленными между Украиной и Россией завершился: фото и видео
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости России Курьезные новости Погода Москва
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