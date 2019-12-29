В центр Москвы грузовиками завезли снег: сеть смеется – фото, видео

Приближается Новый Год, а погода совсем не зимняя. В России взялись за решение этой проблемы и придумали "оригинальное" решение. Власти Москвы завезли в центр несколько грузовиков снега, который разложили по обочинам улиц.

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в твиттере соответствующие фото. По словам политика, сначала он думал, что информация о завезенном снеге – это шутки.

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Я думал это шутки, а на Тверской реально раскладывают привезенный снег. Вот уже идеальная демонстрация поговорки "денег некуда девать",

– написал Навальный.

Улица Тверская – в самом центре Москвы. Она тянется от Кремля на северо-запад до Триумфальной площади.

Я думал это шутки, а на Тверской реально раскладывают привезённый снег. Вот уж идеальная демонстрация поговорки «денег некуда девать». pic.twitter.com/NnjRR2iC2s — Alexey Navalny (@navalny) December 29, 2019

Пользователи сети не обошли вниманием такое событие и отметили, что с "московским бюджетом можно купить все. Даже зиму".

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Что интересно, завозили снег несколькими грузовиками, а потом коммунальщики раскинули его вдоль обочины дороги.

"Снег пришел, откуда не ждали. Его завезли на грузовых автомобилях на Тверскую. Теперь есть с чем бороться", – добавили пользователи.



В центр Москвы завезли и засыпали снег / фото из твиттера