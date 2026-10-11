Стресс наваливается, когда становится тихо: Комаровский объяснил, как помочь себе

Украинцы ежедневно переживают российские обстрелы, воздушные тревоги и постоянное ожидание опасности. После нескольких дней или даже недель такого напряжения сильное эмоциональное истощение может проявиться уже тогда, когда ситуация кажется относительно спокойной.

Детский врач Евгений Комаровский в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, почему организм может так реагировать на длительный стресс. Он назвал несколько простых способов поддержать психологическое состояние и рассказал, как оставаться в курсе событий во время войны, не изнуряя себя бесконечным просмотром новостей.

Сильный стресс может проявиться во время передышки

Во время длительных российских атак человек может продолжать работать, заниматься повседневными делами и внешне чувствовать себя относительно нормально. Однако только что наступает временное затишье, накопившееся напряжение иногда проявляется резким эмоциональным истощением. Такая реакция имеет физиологическое объяснение, связанное с работой нервной системы и гормональной реакцией организма.

Комаровский отметил, что во время стресса меняется работа различных отделов головного мозга, в частности префронтальной коры и лимбической системы. Важную роль в этих процессах играет и кортизол, уровень которого может меняться в зависимости от продолжительности и интенсивности напряжения.

Мы живем с высоким уровнем кортизола, который нарастает. Затем он резко снижается, и мы входим в другую фазу – фазу адаптации. Так работает наш организм,

– пояснил Комаровский.

В то же время подробное объяснение физиологических процессов вряд ли поможет человеку непосредственно справиться с переживаниями. Гораздо важнее понимать, какие действия могут облегчить состояние после длительного напряжения.

Одной из главных проблем врач назвал ограничение двигательной активности. В случае опасности организм готовится реагировать на угрозу, однако современный человек нередко остается неподвижным, продолжая читать тревожные сообщения в смартфоне. Подобная ситуация может повторяться много раз в течение дня.

Мы попадаем в эту ситуацию сотни раз в день: когда слышим страшные новости, в кровь выделяется адреналин, а мы при этом остаемся со смартфоном в руках, не двигаемся,

– подчеркнул врач.

Комаровский объяснил такую реакцию древними механизмами реагирования на опасность, когда движение было одним из основных способов спасения. Он советует не оставаться надолго в неподвижном состоянии после пережитого стресса, а находить возможность для посильной физической активности.

Физическая активность и помощь другим могут облегчить напряжение

Для поддержания психологического состояния не обязательно заниматься профессиональным спортом или выполнять сложные упражнения. Комаровский рекомендует использовать любую доступную физическую активность, в частности обычные прогулки и повседневную работу. Важно находить возможность двигаться, а не проводить все время за просмотром тревожных новостей.

Отрывайтесь от дивана, гуляйте с детьми, выгуливайте собак, рубите дрова, копайте окопы, плетите сети, делайте, что хотите, только занимайтесь физическим трудом. Ходите в тренажерный зал, это тоже помогает,

– посоветовал Комаровский.

Еще одним способом эмоциональной стабилизации врач назвал помощь людям, оказавшимся в сложных обстоятельствах. Во время войны таких ситуаций немало, а поддержка других может сочетать физическую активность с ощущением собственной полезности.

Например, можно принести воду пожилой соседке, которая живет на десятом этаже дома с неработающим лифтом. Кому-то нужна помощь с дровами, кому-то с разгрузкой вещей, уборкой или заправкой генератора. Подобные дела можно найти как в больших городах, так и в небольших населенных пунктах.

Один из самых сильных успокаивающих сигналов, как бы это ни звучало жутко, – найти того, кому хуже, чем тебе. Найдите того, кому хуже. Помогите ему,

– подчеркнул врач.

Не менее важным Комаровский считает общение с близкими. В частности, он советует больше разговаривать с детьми, родными и друзьями, отдавая предпочтение личным встречам, когда это возможно. Разговор глаза в глаза, а не только через экран смартфона, может стать дополнительным способом психологической поддержки.

Полностью отказываться от новостей во время войны нельзя

Постоянный просмотр сообщений о российских атаках создает дополнительную психологическую нагрузку. Даже социальные сети, которые раньше помогали отвлечься, теперь часто наполнены кадрами разрушений, гибели людей и последствий обстрелов. Однако полностью отказываться от информации во время войны Комаровский не советует.

Сообщения о движении российских ракет и дронов, опасных районах и людях, которым срочно нужна помощь, могут напрямую влиять на безопасность. Поэтому речь идет не о полном отключении от информационного пространства, а об уменьшении количества сообщений, которые человек получает без реальной необходимости.

В условиях войны полный цифровой детокс, в принципе, недопустим. Мы всегда должны иметь доступ к информации, потому что она может нам говорить о том, кто летит, кому срочно нужна помощь, где угрозы. Нам нельзя от этого отключаться,

– пояснил Комаровский.

Значительную часть психологической нагрузки создает многократное повторение одних и тех же трагических событий. Например, человек может быть подписан на десятки или даже сотни информационных каналов и в течение дня снова и снова читать сообщения об одном российском ударе.

В качестве примера врач привел новость о попадании бомбы в автобус в Краматорске. Каждое повторное сообщение о трагедии способно вновь вызвать сильные переживания, хотя дополнительной полезной информации человек при этом может не получать.

Вы прочитали новость о том, как бомба попала в автобус в Краматорске, 200 раз. Каждый раз – ком в горле. Я призываю людей прочитать эту новость три раза, а не 200, хотя бы. Ограничьте объем информации

– подчеркнул врач.

Комаровский рекомендует создавать альтернативу непрерывному потоку негативных сообщений. Наряду с новостными каналами можно подписаться на страницы о животных, живописи, кино и других темах, которые позволяют переключить внимание. Также стоит уменьшить количество однотипных источников информации, оставив доступ к важным сообщениям.

Еще один практический шаг – отключить часть уведомлений, которые постоянно отвлекают и заставляют возвращаться к ленте новостей. Врач подчеркнул, что прятать телефон и полностью игнорировать информацию об опасности во время войны было бы неправильно, однако отказаться от значительной части ненужных сообщений вполне возможно.

Комаровский объяснил, как пережить сильный стресс: смотрите видео