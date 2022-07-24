После полуночи львовяне начали публиковать видео жуткой молнии. Предварительно грозу прогнозировали в Киеве и в западных областях.

На тему Когда в Украину вернутся грозы и ливни: прогноз от синоптиков

Синоптики предупреждали, что порывы ветра на Западе Украины будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Как действовать во время грозы Если гроза застала вас дома, следует закрыть двери и окна. Не стоит парковать автомобили у деревьев и высоких конструкций. Когда вы находитесь на улице, не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные. Находитесь как можно дальше от металлических конструкций, фонарей и опор электропередач. Или, если вы на открытой местности, важно, чтобы с землей было как можно меньше точек соприкосновения.

Важно! При падении деревьев, ветвей или травмировании людей немедленно информируйте экстренные службы: 101, 103. Телефон Киевской службы спасения: 044-430-37-13.

2 недели назад Львов тоже накрыла мощная гроза

В прошлый раз, 5 июля, Львов очень почувствовал изменение погодных условий. Гроза накрыла город внезапно и мощно.

В городском совете Львова добавили, что возникли перебои в работе общественного транспорта. Трамваи не курсировали, поскольку электротранспорт были вынужден остановить.

В тот день перевозчикам также сказали оставаться на маршрутах до 23:00, нарушителей штрафовали.

Больше об этом – Львов накрыла мощная гроза с градом: видео затопленных улиц