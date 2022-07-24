Після опівночі львів'яни почали публікувати відео моторошної блискавки. Попередньо грозу прогнозували у Києві та західних областях.

До теми Коли в Україну повернуться грози й зливи: прогноз від синоптиків

Синоптики попереджали, що пориву вітру на Заході України досягатиме 15 – 20 метрів за секунду.

Як діяти під час грози Якщо гроза застала вас вдома, то слід зачинити двері та вікна. Не варто паркувати автомобілі біля дерев та високих конструкцій. Коли ви перебуваєте на вулиці, не ховайтесь під високі дерева, особливо поодинокі. Натомість перебувайте якомога далі від металевих конструкцій, ліхтарів та опор електропередач. Або ж, якщо ви на відкритій місцевості, важливо, щоб із землею було якнайменше точок дотику.

Важливо! Коли є падіння дерев, гілок чи травмуванні людей негайно інформуйте екстрені служби: 101, 103. Телефон Київської служби порятунку: 044-430-37-13.

2 тижні тому Львів теж накрила потужна гроза

Минулого разу, 5 липня, Львів дуже відчув зміну погодніх умов. Гроза накрила місто раптово та потужно.

У міській раді Львова додали, що виникли перебої у роботі громадського транспорту. Трамваї не курсували, оскільки електротранспорт були вимушені зупинити.

Того дня перевізникам також наказали залишатись на маршрутах до 23:00, порушників штрафували.

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