Про це 23 липня повідомили у Гідрометцентрі. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій нагадали правила, яких слід дотримуватися.

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"Увага! За інформацією Гідрометцентру 24 липня у більшості західних областей, вдень на Правобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів за секунду", – заявили синоптики.

Як діяти під час грози

Якщо гроза застала вас вдома, то слід зачинити двері та вікна. Не варто паркувати автомобілі біля дерев та високих конструкцій. Коли ви перебуваєте на вулиці, не ховайтесь під високі дерева, особливо поодинокі.

Інші правила, яких радять дотримуватися:

перебувайте якомога далі від металевих конструкцій, ліхтарів та опор електропередач;

на відкритій місцевості (наприклад, у полі) знайдіть яму та присядьте туди. Важливо, щоб із землею було якнайменше точок дотику;

у горах уникайте виступів і підвищень;

обмежте користування електроприладами;

Столиця готується до негоди

У Київській міській адміністрації зазначили, що під час грози КК "Київавтодор" чергуватиме на місцях можливих підтоплень. Якщо ви побачите підтоплення, то слід звернутися до диспетчерської за номером: 044-284-74-19.

Важливо! Коли є падіння дерев, гілок чи травмуванні людей негайно інформуйте екстрені служби: 101, 103. Телефон Київської служби порятунку: 044-430-37-13.

Наслідки негоди у Дніпрі

Дніпропетровщину 21 липня накрили шторм та грози. На вулицях падали дерева та електроопори. Від дерев також постраждали автомобілі.

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