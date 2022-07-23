Об этом 23 июля сообщили в Гидрометцентре. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям напомнили правила, которые следует соблюдать.

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"Внимание! По информации Гидрометцентра 24 июля в большинстве западных областей, днем на Правобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду", – заявили синоптики.

Как действовать во время грозы

Если гроза застала вас дома, следует закрыть двери и окна. Не стоит парковать автомобили у деревьев и высоких конструкций. Когда вы находитесь на улице, не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные.

Другие правила, которых советуют придерживаться:

находитесь как можно дальше от металлических конструкций, фонарей и опор электропередач;

на открытой местности (например, в поле) найдите яму и присядьте туда. Важно, чтобы с землей было как можно меньше точек соприкосновения;

в горах избегайте выступов и возвышений;

ограничьте использование электроприборов;

Столица готовится к непогоде

В Киевской городской администрации отметили, что во время грозы УК "Киевавтодор" будет дежурить на местах возможных подтоплений. Если вы увидите подтопление, следует обратиться к диспетчерской по номеру: 044-284-74-19.

Важно! При падении деревьев, ветвей или травмировании людей немедленно информируйте экстренные службы: 101, 103. Телефон Киевской службы спасения: 044-430-37-13.

Последствия непогоды в Днепре

Днепропетровщину 21 июля накрыли шторм и грозы. На улицах падали деревья и электроопоры. От деревьев также пострадали автомобили.

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