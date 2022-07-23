Об этом 23 июля сообщили в Гидрометцентре. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям напомнили правила, которые следует соблюдать.
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"Внимание! По информации Гидрометцентра 24 июля в большинстве западных областей, днем на Правобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду", – заявили синоптики.
Как действовать во время грозы
Если гроза застала вас дома, следует закрыть двери и окна. Не стоит парковать автомобили у деревьев и высоких конструкций. Когда вы находитесь на улице, не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные.
Другие правила, которых советуют придерживаться:
- находитесь как можно дальше от металлических конструкций, фонарей и опор электропередач;
- на открытой местности (например, в поле) найдите яму и присядьте туда. Важно, чтобы с землей было как можно меньше точек соприкосновения;
- в горах избегайте выступов и возвышений;
- ограничьте использование электроприборов;
Столица готовится к непогоде
В Киевской городской администрации отметили, что во время грозы УК "Киевавтодор" будет дежурить на местах возможных подтоплений. Если вы увидите подтопление, следует обратиться к диспетчерской по номеру: 044-284-74-19.
Последствия непогоды в Днепре
Днепропетровщину 21 июля накрыли шторм и грозы. На улицах падали деревья и электроопоры. От деревьев также пострадали автомобили.
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