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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Сильный ливень в Одессе превратил улицы в реки: фото и видео

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В Вторник, 3 июль, в Одессе прошёл сумасшедший ливень, после которого вода затопила улицы города. В частности дождь залил проспект Небесной сотни.

Об этом сообщает "Пушкинская".

Под водой оказались как одесские тротуары, так и проезжая часть. Некоторые водители пытались проехать по затопленным улицам, но не все решались на такой поступок, учитывая непогоду. Как следствие, на одной из улиц образовался затор.

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Из-за подтопления улиц Одессы прекратили курсировать 5 трамваев: №3,12,15, 20 27. Также прекратили работу троллейбусы №7, 9, 10, 12.

Смотрите видео из Одессы после мощного ливня:

Смотрите видео последствий ливня в Одессе:

Смотрите видео с одесских улиц после "потопа":

 

#Одесса #лето #ЖККЁПТА

Допис, поширений Денис Карнаев (@karnaev.d.od)

 

Теги: Новости Украины Фотоновости Стихийный бедствия Чрезвычайное происшествие Погода Непогода в Украине Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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