Сильный ветер повалил пешеходный мост через Ингул в Николаеве: фото, видео

Штормовой ветер обрушил один из пролетов пешеходного моста через реку Ингул в Николаеве. Он оторвался от пешеходной части и упал в водоем.

Таким образом мост как-будто поделился пополам. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает "МедиаИнфо".

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Сейчас вход на переправу перекрыли и повесили на перилах сигнальную ленту.

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Интересно! Мост, который обрушился, соединяет город с островом Аляуды. По информации местных СМИ, ветер оборвал трос, который удерживал часть конструкции.



Части моста, рухнувшего в Николаеве / фото novosti-n.org



Ветер оборвал боковой трос, который держл переправу / фото novosti-n.org

Следует отметить, что порывы ветра в Николаеве достигают 29 метров в секунду. Непогода повалила деревья в городе. Те, в свою очередь, повредили автомобили и перекрыли дороги. Кроме того, ветер сорвал линии электропередач, повалил билборды.

На одной из остановок общественного транспорта перевернулся киоск с водой. Также штормовой ветер сорвал крыши с домов.

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