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      Сильный ветер повалил пешеходный мост через Ингул в Николаеве: фото, видео

      - Читати новину українською
      В Николаеве обрушился пешеходный мост / ТСН

      Штормовой ветер обрушил один из пролетов пешеходного моста через реку Ингул в Николаеве. Он оторвался от пешеходной части и упал в водоем.

      Таким образом мост как-будто поделился пополам. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает "МедиаИнфо".

      Внимание: Из-за непогоды в Украине обесточен 251 населенный пункт: какие области пострадали больше всего

      Сейчас вход на переправу перекрыли и повесили на перилах сигнальную ленту.

      Ветер повалил мост через реку Ингул: видео

      Интересно! Мост, который обрушился, соединяет город с островом Аляуды. По информации местных СМИ, ветер оборвал трос, который удерживал часть конструкции.


      Части моста, рухнувшего в Николаеве / фото novosti-n.org


      Ветер оборвал боковой трос, который держл переправу / фото novosti-n.org

      Следует отметить, что порывы ветра в Николаеве достигают 29 метров в секунду. Непогода повалила деревья в городе. Те, в свою очередь, повредили автомобили и перекрыли дороги. Кроме того, ветер сорвал линии электропередач, повалил билборды.

      На одной из остановок общественного транспорта перевернулся киоск с водой. Также штормовой ветер сорвал крыши с домов.

      Ветер сорвал крышу с дома культуры в Николаеве: видео 

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Непогода в Украине Погода Новости Николаева
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