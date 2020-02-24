Сильный ветер повалил пешеходный мост через Ингул в Николаеве: фото, видео
Штормовой ветер обрушил один из пролетов пешеходного моста через реку Ингул в Николаеве. Он оторвался от пешеходной части и упал в водоем.
Таким образом мост как-будто поделился пополам. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает "МедиаИнфо".
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Сейчас вход на переправу перекрыли и повесили на перилах сигнальную ленту.
Ветер повалил мост через реку Ингул: видео
Интересно! Мост, который обрушился, соединяет город с островом Аляуды. По информации местных СМИ, ветер оборвал трос, который удерживал часть конструкции.
Части моста, рухнувшего в Николаеве / фото novosti-n.org
Ветер оборвал боковой трос, который держл переправу / фото novosti-n.org
Следует отметить, что порывы ветра в Николаеве достигают 29 метров в секунду. Непогода повалила деревья в городе. Те, в свою очередь, повредили автомобили и перекрыли дороги. Кроме того, ветер сорвал линии электропередач, повалил билборды.
На одной из остановок общественного транспорта перевернулся киоск с водой. Также штормовой ветер сорвал крыши с домов.
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