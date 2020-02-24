Сильний вітер повалив пішохідний міст через Інгул у Миколаєві: фото, відео

Штормовий вітер обвалив один із прольотів пішохідного мосту через ріку Інгул у Миколаєві. Він відірвався від пішохідної частини і впав у водойму.

Таким чином міст наче поділився навпіл. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав. Про це інформує "МедиаИнфо".

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Наразі вхід на переправу перекрили та почепили на поручнях сигнальну стрічку.

Вітер повалив міст через ріку Інгул: відео

Цікаво! Міст, що обвалився, з’єднує місто з півостровом Аляуди. За інформацією місцевих ЗМІ, вітер обірвав трос, що утримував частину конструкції.



Частини мосту, що обвалився у Миколаєві/ фото novosti-n.org



Вітер обірвав боковий трос, що тримав переправу/ фото novosti-n.org

Слід наголосити, що пориви вітру у Миколаєві сягають 29 метрів за секунду. Негода повалила дерева у місті. Ті, своєю чергою, пошкодили автомобілі та перекрили дороги. Окрім того, вітер позривав лінії електропередач, повалив білборди.

На одній із зупинок громадського транспорту перекинувся кіоск з водою. Також штормовий вітер позривав дахи з будинків.

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