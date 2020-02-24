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      Сильний вітер повалив пішохідний міст через Інгул у Миколаєві: фото, відео

      -
      У Миколаєві обвалився пішохідний міст / ТСН

      Штормовий вітер обвалив один із прольотів пішохідного мосту через ріку Інгул у Миколаєві. Він відірвався від пішохідної частини і впав у водойму.

      Таким чином міст наче поділився навпіл. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав. Про це інформує "МедиаИнфо".

      Увага: Через негоду в Україні знеструмлено 251 населений пункт: які області постраждали найбільше

      Наразі вхід на переправу перекрили та почепили на поручнях сигнальну стрічку.

      Вітер повалив міст через ріку Інгул: відео

      Цікаво! Міст, що обвалився, з’єднує місто з півостровом Аляуди. За інформацією місцевих ЗМІ, вітер обірвав трос, що утримував частину конструкції.


      Частини мосту, що обвалився у Миколаєві/ фото novosti-n.org


      Вітер обірвав боковий трос, що тримав переправу/ фото novosti-n.org

      Слід наголосити, що пориви вітру у Миколаєві сягають 29 метрів за секунду. Негода повалила дерева у місті. Ті, своєю чергою, пошкодили автомобілі та перекрили дороги. Окрім того, вітер позривав лінії електропередач, повалив білборди.

      На одній із зупинок громадського транспорту перекинувся кіоск з водою. Також штормовий вітер позривав дахи з будинків.

      Вітер зірвав дах з будинку культури у Миколаєві: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Негода в Україні Новини України Надзвичайні ситуації Погода Новини Миколаєва
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