Силовикам могут урезать финансирование, если не будет результатов работы
Если правоохранители не будут работать эффективно, их финансирование в 2021 году будет сокращено вдвое. Некоторым органам грозит роспуск.
Высокий запрос общества на наказание для виновных должен конвертироваться в эффективную работу правоохранительных органов, заявил на брифинге глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия.
Читайте также: Иванисов исключат из партии и фракции "Слуги народа"
Все силовики приходят и хотят увеличить свой бюджет на 30-40%. И объясняют, зачем им это нужно. Но если нет вообще расследования дел, то зачем их тогда финансировать,
– отметил Арахамия.
По мнению нардепа, государству необходимо сокращать или объединять правоохранительные органы. Чтобы их было меньше, но работали они эффективнее.
Другие заявления, которые сделал Давид Арахамия на брифинге
- В ближайшее время из-за скандала с судимостью Романа Иванисова исключат из фракции "Слуги народа" и партии. Если его вину не докажут, то он сможет восстановиться.
- Назвал бездоказательным обвинения экс-нардепа Игоря Мосийчука о якобы наличии у Арахамии гражданства США.
- Прокомментировал аудиозаписи, на которых нардеп из его фракции Юрий Корявченков и другие мажоритарщики якобы проводят собеседование с новым главой полиции Кривого Рога.
Выбор редакции
-
Мужчины чувствуют себя счастливее в отцовстве, чем матери: исследованиесегодня , 15:50
-
"Динамо" не согласно со штрафом КДК: Решение – пример выборочного правосудия и будет обжалованосегодня , 15:47
-
Парубий свидетельствует по делу Майдана: "Девушки держались за руки, а их били по голове"сегодня , 15:43