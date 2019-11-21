Силовикам могут урезать финансирование, если не будет результатов работы

Если правоохранители не будут работать эффективно, их финансирование в 2021 году будет сокращено вдвое. Некоторым органам грозит роспуск.

Высокий запрос общества на наказание для виновных должен конвертироваться в эффективную работу правоохранительных органов, заявил на брифинге глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия.

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Все силовики приходят и хотят увеличить свой бюджет на 30-40%. И объясняют, зачем им это нужно. Но если нет вообще расследования дел, то зачем их тогда финансировать,

– отметил Арахамия.

По мнению нардепа, государству необходимо сокращать или объединять правоохранительные органы. Чтобы их было меньше, но работали они эффективнее.

Другие заявления, которые сделал Давид Арахамия на брифинге