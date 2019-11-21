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      Силовикам могут урезать финансирование, если не будет результатов работы

      16 Читати новину українською
      Арахамия сообщил об условиях сокращения правоохранительных органов / www.liga.net

      Если правоохранители не будут работать эффективно, их финансирование в 2021 году будет сокращено вдвое. Некоторым органам грозит роспуск.

      Высокий запрос общества на наказание для виновных должен конвертироваться в эффективную работу правоохранительных органов, заявил на брифинге глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия.

      Читайте также: Иванисов исключат из партии и фракции "Слуги народа"

      Все силовики приходят и хотят увеличить свой бюджет на 30-40%. И объясняют, зачем им это нужно. Но если нет вообще расследования дел, то зачем их тогда финансировать,
      – отметил Арахамия.

      По мнению нардепа, государству необходимо сокращать или объединять правоохранительные органы. Чтобы их было меньше, но работали они эффективнее.

      Другие заявления, которые сделал Давид Арахамия на брифинге

      • В ближайшее время из-за скандала с судимостью Романа Иванисова исключат из фракции "Слуги народа" и партии. Если его вину не докажут, то он сможет восстановиться.
      • Назвал бездоказательным обвинения экс-нардепа Игоря Мосийчука о якобы наличии у Арахамии гражданства США.
      • Прокомментировал аудиозаписи, на которых нардеп из его фракции Юрий Корявченков и другие мажоритарщики якобы проводят собеседование с новым главой полиции Кривого Рога.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел Давид Арахамия
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