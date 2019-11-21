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      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА
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      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА

      Силовикам можуть урізати фінансування, якщо не буде результатів роботи

      698 Читать новость на русском
      Арахамія повідомив про умови скорочення правоохоронних органів / www.liga.net

      Якщо правоохоронці не працюватимуть ефективно, їхнє фінансування у 2021 році буде скорочене удвічі. Деяким органам загрожує розпуск.

      Високий запит суспільства на покарання для винних повинен конвертуватися в ефективну роботу правоохоронців, заявив на брифінгу голова фракції "Слуги народу" у парламенті Давид Арахамія.

      Читайте також: Іванісова виключать з партії та фракції "Слуги народу"

      Всі силовики приходять і хочуть збільшити свій бюджет на 30-40%. І пояснюють, навіщо їм це потрібно. Але якщо немає взагалі розслідування справ, то навіщо їх тоді фінансувати,
      – зазначив Арахамія.

      На думку нардепа, державі необхідно скорочувати або об’єднувати правоохоронні органи. Щоб їх було менше, але працювали вони ефективніше.

      Інші заяви, які зробив Давид Арахамія на брифінгу

      • Найближчим часом через скандал зі судимістю Романа Іванісова виключать з фракції "Слуги народу" та партії. Якщо його вину не доведуть, то він зможе поновитися.
      • Назвав бездоказовим звинувачення екснардепа Ігоря Мосійчука про нібито наявність в Арахамії громадянства США.
      • Прокоментував аудіозаписи, на яких нардеп з його фракції Юрій Корявченков та інші мажоритарники нібито проводять співбесіду новому голові поліції Кривого Рогу.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Давид Арахамія Міністерство внутрішніх справ
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