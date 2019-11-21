Силовикам можуть урізати фінансування, якщо не буде результатів роботи

Якщо правоохоронці не працюватимуть ефективно, їхнє фінансування у 2021 році буде скорочене удвічі. Деяким органам загрожує розпуск.

Високий запит суспільства на покарання для винних повинен конвертуватися в ефективну роботу правоохоронців, заявив на брифінгу голова фракції "Слуги народу" у парламенті Давид Арахамія.

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Всі силовики приходять і хочуть збільшити свій бюджет на 30-40%. І пояснюють, навіщо їм це потрібно. Але якщо немає взагалі розслідування справ, то навіщо їх тоді фінансувати,

– зазначив Арахамія.

На думку нардепа, державі необхідно скорочувати або об’єднувати правоохоронні органи. Щоб їх було менше, але працювали вони ефективніше.

Інші заяви, які зробив Давид Арахамія на брифінгу