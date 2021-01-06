В столице Беларуси Минске 5 января встречи соседей превратились в массовое побоище. Силовики врывались во дворы домов и, угрожая оружием, били и задерживали людей.

В целом 16 человек оказались в автозаках. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

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Задержания в Минске 5 января

Оппозиционные белорусские СМИ заявили, что задержания происходили жестоко. На опубликованной изданием видеозаписи видно, как неизвестный держит женщину, а мужчине угрожает похожим на пистолет предметом и бьет его ногой.

Известно о задержаниях в:

Новой Боровой,

дворах Уручья,

микрорайоне "Запад".

Момент жестокого задержания в Минске: смотрите видео

Реакция оппозиции

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на задержания и призвала остановить государственный террор в стране.

Головорезы Лукашенко нападают на минчан в их собственных кварталах. Они угрожали им оружием. Каждый день люди страдают от режима. Мы не хотим, чтобы больше убивали людей,

– отметила Тихановская.

Заметим, что в первые протесты нового года силовики задержали около 150 демонстрантов.

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