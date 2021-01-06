С оружием и особой жестокостью: силовики в Минске задерживали людей во дворах – видео
В столице Беларуси Минске 5 января встречи соседей превратились в массовое побоище. Силовики врывались во дворы домов и, угрожая оружием, били и задерживали людей.
В целом 16 человек оказались в автозаках. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".
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Задержания в Минске 5 января
Оппозиционные белорусские СМИ заявили, что задержания происходили жестоко. На опубликованной изданием видеозаписи видно, как неизвестный держит женщину, а мужчине угрожает похожим на пистолет предметом и бьет его ногой.
Известно о задержаниях в:
- Новой Боровой,
- дворах Уручья,
- микрорайоне "Запад".
Момент жестокого задержания в Минске: смотрите видео
Реакция оппозиции
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на задержания и призвала остановить государственный террор в стране.
Головорезы Лукашенко нападают на минчан в их собственных кварталах. Они угрожали им оружием. Каждый день люди страдают от режима. Мы не хотим, чтобы больше убивали людей,
– отметила Тихановская.
Заметим, что в первые протесты нового года силовики задержали около 150 демонстрантов.
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