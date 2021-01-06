Зі зброєю та особливою жорстокістю: силовики у Мінську затримували людей у дворах
У столиці Білорусі Мінську 5 січня зустрічі сусідів перетворилися на масове побоїще. Силовики вдиралися до дворів будинків та, погрожуючи зброєю, били й затримували людей.
Загалом 16 людей опинилися в автозаках. Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".
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Затримання у Мінську 5 січня
Опозиційні білоруські ЗМІ заявили, що затримання відбувалися жорстоко. На опублікованому виданням відеозаписі видно, як невідомий тримає жінку, а чоловікові погрожує схожим на пістолет предметом і б'є його ногою.
Відомо про затримання у:
- Новій Боровій,
- дворах Уруччі,
- мікрорайоні "Захід".
Момент жорстокого затримання у Мінську: дивіться відео
Реакція опозиції
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на затримання і закликала зупинити державний терор в країні.
Головорізи Лукашенко нападають на мінчан в їх власних кварталах. Вони погрожували їм зброєю. Кожен день люди страждають від режиму. Ми не хочемо, щоб більше вбивали людей,
– наголосила Тихановська
Зауважимо, що у перші протести нового року силовики затримали близько 150 демонстрантів.
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