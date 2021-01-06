У столиці Білорусі Мінську 5 січня зустрічі сусідів перетворилися на масове побоїще. Силовики вдиралися до дворів будинків та, погрожуючи зброєю, били й затримували людей.

Загалом 16 людей опинилися в автозаках. Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

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Затримання у Мінську 5 січня

Опозиційні білоруські ЗМІ заявили, що затримання відбувалися жорстоко. На опублікованому виданням відеозаписі видно, як невідомий тримає жінку, а чоловікові погрожує схожим на пістолет предметом і б'є його ногою.

Відомо про затримання у:

Новій Боровій,

дворах Уруччі,

мікрорайоні "Захід".

Момент жорстокого затримання у Мінську: дивіться відео

Реакція опозиції

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на затримання і закликала зупинити державний терор в країні.

Головорізи Лукашенко нападають на мінчан в їх власних кварталах. Вони погрожували їм зброєю. Кожен день люди страждають від режиму. Ми не хочемо, щоб більше вбивали людей,

– наголосила Тихановська

Зауважимо, що у перші протести нового року силовики затримали близько 150 демонстрантів.

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