Представители СБУ разоблачили одиозного диакона УПЦ МП. Он агитировал за "присоединение" Запорожья к России.

Предатель – диакон одной из церквей Запорожской епархии УПЦ МП. Он публично одобрял проведение так называемого "референдума" о присоединении региона к стране-террористу.

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СБУ разоблачила диакона УПЦ МП, агитировавшего за "присоединение" Запорожья к России,

– говорится в сообщении.

В частности, диакон "зависал" в соцсети "ВКонтакте" (запрещенной в Украине). Там от своего имени он "репостил" призывы прокремлевских блоггеров в поддержку фейкового плебисцита. Предатель активно комментировал российские публикации.

Диакон призывал местных жителей прийти на фейковые "избирательные участки" и "проголосовать" за присоединение к России. Также предатель отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.

"Клирик подвергал сомнению государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Материалы для деструктивного контента брал из пропагандистских пабликов российской соцсети, в том числе "русская весна", – говорится в сообщении.

У предателя провели обыски. Там была обнаружена компьютерная техника с поличным. Сейчас диакону сообщили о подозрении. Решают вопрос об избрании меры пресечения.

Ректору Почаевской духовной семинарии сообщили о подозрении

Ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП в декабре 2022 года сообщили о подозрении. СБУ собрала доказательства предательской деятельности архиепископа. Он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти и распространял нарративы Кремля.

Также предатель унижал национальную честь и достоинство украинцев.