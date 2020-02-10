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      Силовики наведались с обысками в Николаевскую ОГА: детали

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      В Николаевскую ОГА пришли силовики из-за кражи земли Днепровско-Бугского лимана / mk.depo.ua

      Работники Офиса генпрокурора совместно с СБУ и полицией пришли с обысками в здание Николаевской облгосадминистрации. Правоохранители расследуют незаконное завладение участком Днепро-Бугского лимана.

      Земля, касаемо которой проходят обыски, занимает 157 гектара акватории лимана, сообщает Офис генпрокурора.

      К слову: СБУ проводит обыски в аэропорту Запорожья: детали дела

      Установлено, что к махинации с земельным участком причастны люди, которые занимали должности в Николаевской облгосадминистрации в 2015 году. Они якобы превысив свои полномочия, расторгли договор об аренде земли.

      Впрочем, распоряжаться такими участками может только Кабинет Министров Украины. Правоохранители пришли с обысками в здание ОГА, чтобы зафиксировать все детали об этом преступлении.

      В 2015 году главой Николаевской областной государственной администрации был политик Николай Мериков. Впрочем, пока неизвестно, причастен ли тогдашний председатель ОГА к преступлению.

      Что известно о Днепровско-Бугском лимане?
      Днепровско-Бугский лиман – открытый пресноводный лиман в Николаевской и Херсонской областях. Он образовался в местах, где реки Днепр и Южный Буг впадают в Черное море. Часть акватории лимана расположена в пределах Черноморского биосферного заповедника.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Служба безопасности Украины СБУ Полиция Офис генпрокурора Новости Николаева
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