Силовики наведались с обысками в Николаевскую ОГА: детали

Работники Офиса генпрокурора совместно с СБУ и полицией пришли с обысками в здание Николаевской облгосадминистрации. Правоохранители расследуют незаконное завладение участком Днепро-Бугского лимана.

Земля, касаемо которой проходят обыски, занимает 157 гектара акватории лимана, сообщает Офис генпрокурора.

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Установлено, что к махинации с земельным участком причастны люди, которые занимали должности в Николаевской облгосадминистрации в 2015 году. Они якобы превысив свои полномочия, расторгли договор об аренде земли.

Впрочем, распоряжаться такими участками может только Кабинет Министров Украины. Правоохранители пришли с обысками в здание ОГА, чтобы зафиксировать все детали об этом преступлении.

В 2015 году главой Николаевской областной государственной администрации был политик Николай Мериков. Впрочем, пока неизвестно, причастен ли тогдашний председатель ОГА к преступлению.

Что известно о Днепровско-Бугском лимане?

Днепровско-Бугский лиман – открытый пресноводный лиман в Николаевской и Херсонской областях. Он образовался в местах, где реки Днепр и Южный Буг впадают в Черное море. Часть акватории лимана расположена в пределах Черноморского биосферного заповедника.