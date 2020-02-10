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      Силовики навідалися з обшуками в Миколаївську ОДА: деталі

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      У Миколаївську ОДА прийшли силовики через крадіжку землі Дніпровсько-Бузького лиману / mk.depo.ua

      Працівники Офісу генпрокурора спільно з СБУ та поліцією прийшли з обшуками прийшли у будівлю Миколаївської облдержадміністрації. Правоохоронці розслідують незаконне заволодіння ділянкою Дніпро-Бузькою лиману.

      Земля, через яку проходять обшуки, займає 157 гектарів акваторії лиману, повідомляє Офіс генпрокурора.

      До слова: СБУ проводить обшуки в аеропорту Запоріжжя: деталі справи

      Встановлено, що до махінації з земельною ділянкою причетні люди, які займали посади у Миколаївській облдержадміністрації у 2015 році. Вони буцімто перевищивши свої повноваження, розірвали договір про оренду землі.

      Втім розпоряджатися такими ділянками може лише Кабінет Міністрів України. Правоохоронці прийшли з обшуками у будівлю ОДА, щоб зафіксувати усі деталі про цей злочин.

      У 2015 році очільником Миколаївської обласної державної адміністрації був політик Микола Меріков. Втім наразі не відомо, чи причетний тодішній голова ОДА до злочину.

      Що відомо про Дніпровсько-Бузький лиман?Дніпровсько-Бузький лиман – відкритий олігогалинний лиман у Миколаївській та Херсонській областях. Він утворився у місцях, де річки Дніпро та Південний Буг впадають у Чорне море. Частина акваторії лиману розташована у межах Чорноморського біосферного заповідника.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Миколаєва Офіс генпрокурора Поліція СБУ Служба безпеки України
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