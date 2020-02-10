Силовики навідалися з обшуками в Миколаївську ОДА: деталі

Працівники Офісу генпрокурора спільно з СБУ та поліцією прийшли з обшуками прийшли у будівлю Миколаївської облдержадміністрації. Правоохоронці розслідують незаконне заволодіння ділянкою Дніпро-Бузькою лиману.

Земля, через яку проходять обшуки, займає 157 гектарів акваторії лиману, повідомляє Офіс генпрокурора.

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Встановлено, що до махінації з земельною ділянкою причетні люди, які займали посади у Миколаївській облдержадміністрації у 2015 році. Вони буцімто перевищивши свої повноваження, розірвали договір про оренду землі.

Втім розпоряджатися такими ділянками може лише Кабінет Міністрів України. Правоохоронці прийшли з обшуками у будівлю ОДА, щоб зафіксувати усі деталі про цей злочин.

У 2015 році очільником Миколаївської обласної державної адміністрації був політик Микола Меріков. Втім наразі не відомо, чи причетний тодішній голова ОДА до злочину.

Що відомо про Дніпровсько-Бузький лиман?Дніпровсько-Бузький лиман – відкритий олігогалинний лиман у Миколаївській та Херсонській областях. Він утворився у місцях, де річки Дніпро та Південний Буг впадають у Чорне море. Частина акваторії лиману розташована у межах Чорноморського біосферного заповідника.