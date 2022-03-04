Сильпо тоже прекращает сотрудничество с Coca-Cola

Сильпо с 4 марта прекращает сотрудничество с Coca-Cola. Такое решение было принято из-за того, что компания цинично продолжает работать в России.

Прессслужба Сильпо сообщила, что уже 4 марта продукция Coca-Cola исчезнет с полок сети супермакетов. Кроме того, остановят все будущие поставки.

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В то время как страны и компании свободного мира прекращают какие-либо бизнес связи с Россией и пытаются помочь украинской нации и военным, компания Coca-Cola решила продолжить там свою работу.

– говорится в сообщении.

С полок Сильпо исчезнут следующие напитки:

Coca-Cola;

Fanta;

Schweppes;

Sprite;

BonAqua;

Rich

тому подобное.

Прессслужба Сильпо подчеркнула, что осуждает такую ​​позицию Coca-Cola.

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