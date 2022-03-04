Сильпо тоже прекращает сотрудничество с Coca-Cola
Источник:фейсбук Сильпо
Сильпо с 4 марта прекращает сотрудничество с Coca-Cola. Такое решение было принято из-за того, что компания цинично продолжает работать в России.
Прессслужба Сильпо сообщила, что уже 4 марта продукция Coca-Cola исчезнет с полок сети супермакетов. Кроме того, остановят все будущие поставки.
Заметьте Пособники оккупантов:Coca-Cola продолжает работу в государстве-агрессоре
В то время как страны и компании свободного мира прекращают какие-либо бизнес связи с Россией и пытаются помочь украинской нации и военным, компания Coca-Cola решила продолжить там свою работу.
– говорится в сообщении.
С полок Сильпо исчезнут следующие напитки:
- Coca-Cola;
- Fanta;
- Schweppes;
- Sprite;
- BonAqua;
- Rich
- тому подобное.
Прессслужба Сильпо подчеркнула, что осуждает такую позицию Coca-Cola.
Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.