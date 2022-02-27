"Сильпо" увеличил лимит снятия наличных на кассе супермаркетов до 6 тысяч гривен

В сети супермаркетов "Сильпо" увеличили лимит снятия наличных денег на кассе в одном чеке до 6 тысяч гривен. До этого лимит был в 500 гривен.

В "Сильпо" заявили, что для снятия наличных денег принимаются карты всех банков Украины обеих платежных систем. Следовательно, на одной кассе можно снять до 6 тысяч гривен наличных.

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Кроме того, в магазинах переходят на электронные чеки.

По-честному, у нас заканчивается бумага для кассовых аппаратов, но мы давно хотели это сделать – и вот наконец. в заявлении компании.

Там также принесли извинения за то, что некоторые магазины могут быть закрыты. Закрыты супермаркеты "Сильпо" и в Киеве – в городе объявлен ​​комендантский час.

"Супермаркеты, у которых есть укрытие, приютили у себя гостей и работников и останутся закрытыми до утра понедельника. Это решение мы приняли с заботой о безопасности людей внутри магазина, чтобы в ночной тревоге случайно не уронить ДРГ", – заявили в компании.