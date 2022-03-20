В Киеве не будут работать 34 магазина. В то же время работу продолжат 112 супермаркетов.

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Из-за военных действий мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины,

– сообщили в пресс-службе Fozzy Group.

Напомним, что именно к этой группе и принадлежат супермаркеты "Сільпо".

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