У Києві не працюватимуть 34 магазини. Водночас роботу продовжать 112 супермаркетів.

До теми Інфляція, ріст цін, дефіцит палива, – загрози, які, на думку українців, можуть виникнути

Через воєнні дії ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини,

– повідомили у пресслужбі Fozzy Group.

Нагадаємо, що саме до цієї групи й належать супермаркети "Сільпо".

Вас може зацікавити, як окупанти тим часом б'ються за цукор: дивіться відео