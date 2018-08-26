Силу землетрясения в Иране почувствовали даже жители столицы Ирака
Мощное землетрясение всколыхнуло Иран и унесло жизни не менее двух человек. Еще более трехсот получили ранения.
Землетрясение магнитудой в шесть баллов поразило север и запад страны, в частности провинцию Керманшах.
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Больше всего пострадавших – в городе Тазе-ха-Бад. Кроме этого, вскоре после первого по региону пронеслось еще три серьезных толчка по меньшей мере в 4 балла по шкале Рихтера и с десяток слабых.
Местные СМИ сообщают, что среди погибших – беременная женщина и 70-летний пенсионер.
К слову, в октябре 2017 года в этой же провинции от мощного землетрясения погибло более полутысячи человек.
Источник: 24 канал
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