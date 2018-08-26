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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Силу землетрусу в Ірані відчули навіть мешканці столиці Іраку

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Потужний землетрус сколихнув Іран і забрав життя щонайменше двох людей
Потужний землетрус сколихнув Іран і забрав життя щонайменше двох людей / dw.com

Потужний землетрус сколихнув Іран і забрав життя щонайменше двох людей. Ще понад три сотні отримали поранення.

Землетрус магнітудою у шість балів вразив північ та захід країни, зокрема провінцію Керманшах.

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Найбільше постраждалих – у місті Тазе-ха-Бад. Крім цього, невдовзі після першого регіоном пронеслись ще три серйозні поштовхи щонайменше у 4 бали за шкалою Ріхтера та з десяток слабших.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед загиблих – вагітна жінка та 70-річний пенсіонер.

До слова, у жовтні 2017 року у цій же провінції від потужного землетрусу загинули понад півтисячі людей.

Теги: Стихійні лиха Іран
Джерело: 24 канал
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