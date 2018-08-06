Моторошна аварія з туристами в Ірані: багато загиблих
У понеділок, 6 серпня, у провінції Систан і Белуджистан на південному сході Ірану сталася дорожньо-транспортна пригода в результаті якої загинуло щонайменше 11 людей, ще 7 постраждало.
Про це повідомляє УНН.
Читайте також: Аварія вертольота Мі-8 у Росії: 18 людей загинули
Аварія сталася через зіткнення вантажівки з пікапом, який відхилився в ліву сторону зі своєї смуги на дорозі між містами Хаш і Іраншехр.
У автомобілі перебувала група іноземних громадян, додається в повідомленні.
Нагадаємо, 5 серпня на Буковині сталася масштабна ДТП, у результаті якої одна особа загинула, ще семеро були госпіталізовані.
У Києві, близько третьої ночі, автомобіль Mercedes з невідомих причин вилетів з дороги, перекинувся та загорівся, водія не встигли витягнути з авто.