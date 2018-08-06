Жуткая авария с туристами в Иране: много погибших
В понедельник, 6 августа, в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли по меньшей мере 11 человек, еще 7 пострадало.
Об этом сообщает УНН.
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Авария произошла из-за столкновения грузовика с пикапом, который отклонился в левую сторону со своей полосы на дороге между городами Хаш и Ираншехр.
В автомобиле находилась группа иностранных граждан, добавляется в сообщении.
Напомним, 5 августа на Буковине произошло масштабное ДТП, в результате которого один человек погиб, еще семеро были госпитализированы.
В Киеве, около трех часов ночи, автомобиль Mercedes по неизвестным причинам вылетел с дороги, перевернулся и загорелся, водителя не успели вытащить из авто.