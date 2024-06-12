Вадим Сухаревский отметил, что подразделения Сил беспилотных систем ВСУ на 20% укомплектуют опытными командирами из боевых подразделений. А остальные 80% – путем рекрутинга.
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Сухаревский рассказал о формировании Сил беспилотных систем
Командующий Силами беспилотных систем рассказал, что военные опираются на то, что точечно будут отбирать командиров, лидеров, инициаторов процессов непосредственно из войск.
Мы же с нуля таких не возьмем. Мы стараемся сделать так, чтобы не сорвать боевую готовность подразделений, чтобы вред был минимальным,
– сказал Сухаревский.
Он также отметил, что текущие подразделения в бригадах и командованиях будут сохранены. А командование беспилотных систем будет предоставлять им широкий спектр поддержки.
"Подразделения, которые уже существуют в бригадах, командованиях, в различных родах и видах сил – это функции делегирования и координации. Ни в коем случае мы не будем перетягивать подразделения из боевых бригад, которые сейчас находятся на фронте. Мы будем их поддерживать, усиливать и наращивать их способности. В частности путем частей непосредственного подчинения командованию", – объяснил полковник.
Сухаревский также рассказал о разработке в последние месяцы четкой схемы коммуникации и сотрудничества с различными ведомствами, заявив, что эта инициатива уже приносит положительные результаты. В качестве примера он привел увеличение количества возгорания нефтеперерабатывающих заводов в стране-агрессоре, чего не было в начале года.
А сейчас это системный подход. И практически каждую неделю появляются хорошие новости. Это как раз результат нашей совместной деятельности,
– отметил он.
Командующий также сообщил, что Силы беспилотных систем находятся на пути к достижению полной боевой готовности до конца года. Сейчас идет подготовка группы пилотов, которые могут присоединиться к новой структуре, а также планируется создание рекрутинговых центров для набора людей в этот новый род войск.
Сухаревский возглавил Силы беспилотных систем
- Министр обороны Рустем Умеров 10 июня назначил нового командующего Силами беспилотных систем ВСУ. Им стал Герой Украины полковник Вадим Сухаревский.
- Зимой 2024 года полковника назначили заместителем Главкома Сырского. Кроме того, его определили ответственным за беспилотные системы и развитие применения дронов.
- Стоит отметить, что Вадим Сухаревский имеет большой опыт на войне, в частности, он был первым офицером ВСУ, который в апреле 2014 года отдал приказ открыть огонь по боевикам Гиркина под Славянском. Что известно о новом командующем Силами беспилотных систем ВСУ – читайте в материале.