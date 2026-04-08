Нефтебазы, БРК "Бастион" и ряд логистических объектов: Генштаб раскрыл детали новых ударов

В ночь на 8 апреля подразделения Сил обороны атаковали ряд российских целей. Под ударом были объекты, которые оккупанты используют для обеспечения своих войск.

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.

Что удалось поразить Силам обороны?

Украинские бойцы ударили по нефтебазам в Феодосии, из-за чего там возник пожар, а также атаковали вражеские объекты в Гвардейском на территории Крыма.

Важно! На этих локациях российская армия накапливает и хранит горюче-смазочные материалы для обеспечения своих войск.

Кроме того, удалось также поразить склады материально-технических средств россиян в районах Светлого в Запорожской области, в Суходольске на Луганщине и на территории Большой Новоселки в Донецкой области.

Силы обороны ударили и по составам противника недалеко от Ялты, вблизи Степного на ТОТ Донетчины и в районе населенного пункта Урало-Кавказ в Луганской области.

К тому же, удалось атаковать станцию ​​радиоэлектронной разведки в районе Новоозерного и позиционного района берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. В настоящее время масштабы потерь окупантов устанавливаются.

К слову, ранее пресс-секретарь Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что уничтожение "Бастиона" является чрезвычайно сложной задачей, ведь они постоянно маневрируют и действуют скрыто, что значительно усложняет их обнаружение и уничтожение.

