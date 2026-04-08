Нефтебазы, БРК "Бастион" и ряд логистических объектов: Генштаб раскрыл детали новых ударов
- Украинские защитники атаковали вражеские нефтебазы в Феодосии, склады в Гвардейском и объекты в Запорожской, Луганской и Донецкой областях, повлекшие пожары и поражения.
- Также была атакована станция радиоэлектронной разведки и позиции берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму.
В ночь на 8 апреля подразделения Сил обороны атаковали ряд российских целей. Под ударом были объекты, которые оккупанты используют для обеспечения своих войск.
Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.
Что удалось поразить Силам обороны?
Украинские бойцы ударили по нефтебазам в Феодосии, из-за чего там возник пожар, а также атаковали вражеские объекты в Гвардейском на территории Крыма.
Важно! На этих локациях российская армия накапливает и хранит горюче-смазочные материалы для обеспечения своих войск.
Кроме того, удалось также поразить склады материально-технических средств россиян в районах Светлого в Запорожской области, в Суходольске на Луганщине и на территории Большой Новоселки в Донецкой области.
Силы обороны ударили и по составам противника недалеко от Ялты, вблизи Степного на ТОТ Донетчины и в районе населенного пункта Урало-Кавказ в Луганской области.
К тому же, удалось атаковать станцию радиоэлектронной разведки в районе Новоозерного и позиционного района берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. В настоящее время масштабы потерь окупантов устанавливаются.
К слову, ранее пресс-секретарь Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что уничтожение "Бастиона" является чрезвычайно сложной задачей, ведь они постоянно маневрируют и действуют скрыто, что значительно усложняет их обнаружение и уничтожение.
В настоящее время масштабы потерь окупантов устанавливаются.
Какие потери нес враг в последнее время?
Украинские военные на днях уничтожили российский самолет-амфибию Бе-12, а также нанесли удар по нефтеналивному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске.
Со своей стороны бойцы ГУР с помощью дронов добили последний российский железнодорожный паром "Славянин" в Керчи. Растут и потери противника в личном составе. Так, только за минувшие сутки российская армия недосчиталась 1030 военных.