Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что ЗРГК "Панцирь" очень хорошее оружие с дальностью перехвата до 20 километров. Он отметил, что приблизиться к этому комплексу очень сложно, но нашим Силам обороны удалось это сделать.
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"Нашим военным удалось найти механизмы как уничтожить эти два "Панциря"", – практически неприступную крепость. сказал он.
Уничтожение ЗРГК "Панцирь"
Задачей российского комплекса "Панцирь" является сбивать все, что движется в радиусе 20 километров, однако, по мнению военного эксперта, они не справились с этим, несмотря на свою мощность.
Вооруженным Силам Украины можно аплодировать, ведь они нанесли серьезный удар россиянам. Два "Панциря" это большая потеря,
– отметил Роман Свитан.
Какие еще задачи имеют Силы обороны
Основной задачей ВСУ является завоевать преимущество в воздухе. Украинским военным удается успешно достигать этого. В последнее время появляется много сообщений об уничтожении систем противовоздушной обороны, локаторов и зенитно-ракетных комплексов противника.
Продолжается подготовка к входу триады, которая даст возможность выполнять боевые задачи с воздуха, то есть это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, F-16 и зенитно-ракетные комплексы,
– подчеркнул военный эксперт.
Свитан добавил, что зенитно-ракетные комплексы, в частности Patriot и SAMP-T, Украина получит в ближайшее время от нескольких западных партнеров, однако пока неизвестно, каким будет их количество.
Военная помощь от западных партнеров
- США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи для Украины, пока неизвестно, что туда будет входить. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
- Украина вскоре получит еще одну систему ПВО SAMP/T от Италии, что поможет защитить территории от российских обстрелов. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил эту информацию.
- В Румынии рассматривают возможность передать Украине систему ПВО Patriot. Сейчас это предложение находится на этапе анализа. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отметил, что сначала эту идею должны оценить специалисты, а потом руководство страны примет решение.