Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що ЗРГК "Панцир" дуже хороша зброя із дальністю перехоплення до 20 кілометрів. Він зауважив, що наблизитись до цього комплексу дуже складно, але нашим Силам оборони вдалося це зробити.

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"Нашим військовим вдалось знайти механізми як знищити ці два "Панцири"", – практично неприступну фортецю. сказав він.

Знищення ЗРГК "Панцир"

Завданням російського комплексу "Панцир" є збивати все, що рухається у радіусі 20 кілометрів, однак, на думку військового експерта, вони не справились із цим, попри свою потужність.

Збройним Силам України можна аплодувати, адже вони завдали серйозного удару росіянам. Два "Панцири" це велика втрата,

– зауважив Роман Світан.

Які ще завдання мають Сили оборони

Основним завданням ЗСУ є завоювати перевагу у повітрі. Українським військовим вдається успішно досягати цього. Останнім часом з'являється багато повідомлень про знищення систем протиповітряної оборони, локаторів та зенітно-ракетних комплексів противника.

Триває підготовка до входу тріади, яка дасть можливість виконувати бойові завдання з повітря, тобто це літаки дальнього радіолокаційного виявлення, F-16 та зенітно-ракетні комплекси,

– наголосив військовий експерт.

Світан додав, що зенітно-ракетні комплекси, зокрема Patriot та SAMP-T, Україна отримає найближчим часом від кількох західних партнерів, однак поки невідомо, якою буде їхня кількість.

Військова допомога від західних партнерів