Россияне пытаются подойти к Степногорску необычным путем, – Волошин
- Российские войска пытаются подойти к Степногорску по берегу бывшего Каховского водохранилища, разрушая позиции ВСУ, чтобы угрожать южным и восточным окраинам Запорожья.
- Силы обороны Украины проводят поисково-ударные действия, не давая оккупантам закрепиться возле Степногорска, и отражают атаки врага, держа его на расстоянии.
Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире Киев24, передает 24 Канал.
Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире Киев24, передает 24 Канал. Силы обороны Украины проводят поисково-ударные действия и не дают российским захватчикам закрепиться вблизи Степногорска.
Как россияне пытаются пройти к Степногорску?
Подразделения врага пытаются подобраться ближе к Запорожью по берегу бывшего Каховского водохранилища, уничтожая позиции ВСУ.
По его словам, оккупанты хотят взять под контроль Каменское из-за выгодного расположения на трассе Симферополь – Харьков. Эта территория, расположена на господствующей высоте, является ареной ожесточенных боев.
Рядом на такой же высоте расположен Степногорск, неподалеку Запорожья. Чтобы угрожать южным и восточным окраинам города, наносить удары из дальнобойной артиллерии и применять дроны, противник пытается захватить эти населенные пункты,
– объяснил Волошин.
Он добавил, что россиянам пока не удается войти в Степногорск, поэтому они пытаются пройти по берегу бывшего Каховского водохранилища, разрушая позиции ВСУ.
Когда нет ни одного укрытия и укреплений, очень сложно держать оборону. Но мы проводим поисково-ударные действия, не даем врагу закрепиться и отражаем атаки, держа его на расстоянии,
– подчеркнул спикер.
К слову, Россия собрала группировку в 110 тысяч военных на покровском направлении, пытаясь прорвать украинскую оборону.
Диверсионные группы врага проникли в несколько населенных пунктов, где часть из них уже уничтожена, а остальные в процессе уничтожения.