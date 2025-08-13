Российские войска пытаются подойти к Степногорску по берегу бывшего Каховского водохранилища, разрушая позиции ВСУ. Силы обороны проводят поисково-ударные действия и не дают оккупантам закрепиться возле населенного пункта.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире Киев24, передает 24 Канал. Силы обороны Украины проводят поисково-ударные действия и не дают российским захватчикам закрепиться вблизи Степногорска.

Как россияне пытаются пройти к Степногорску?

Подразделения врага пытаются подобраться ближе к Запорожью по берегу бывшего Каховского водохранилища, уничтожая позиции ВСУ.

По его словам, оккупанты хотят взять под контроль Каменское из-за выгодного расположения на трассе Симферополь – Харьков. Эта территория, расположена на господствующей высоте, является ареной ожесточенных боев.

Рядом на такой же высоте расположен Степногорск, неподалеку Запорожья. Чтобы угрожать южным и восточным окраинам города, наносить удары из дальнобойной артиллерии и применять дроны, противник пытается захватить эти населенные пункты,

– объяснил Волошин.

Он добавил, что россиянам пока не удается войти в Степногорск, поэтому они пытаются пройти по берегу бывшего Каховского водохранилища, разрушая позиции ВСУ.

Когда нет ни одного укрытия и укреплений, очень сложно держать оборону. Но мы проводим поисково-ударные действия, не даем врагу закрепиться и отражаем атаки, держа его на расстоянии,

– подчеркнул спикер.

К слову, Россия собрала группировку в 110 тысяч военных на покровском направлении, пытаясь прорвать украинскую оборону.

Диверсионные группы врага проникли в несколько населенных пунктов, где часть из них уже уничтожена, а остальные в процессе уничтожения.