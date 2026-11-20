Удар по НПЗ в России / Скриншот из видео
19 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Республике Татарстан, расположенной более чем в 1 000 километрах от линии фронта. В результате атаки были поражены три больших нефтяных резервуара.
Об этом 20 ноября сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Что известно о поражении НПС "Калейкино"?
Удар пришелся на территорию нефтеперекачивающей станции "Калейкино-1" вблизи Альметьевска. По данным Генштаба, подтверждено поражение трех резервуаров типа РВСПА-50000.
Это одни из крупнейших нефтяных резервуаров, которые строят в России. Каждый из них может вмещать до 50 тысяч кубометров нефти. Сооружения имеют диаметр около 60 метров и требуют значительных ресурсов и времени для восстановления.
"Калейкино" является одним из ключевых узлов нефтепровода "Дружба". На станции принимают и смешивают нефть из разных регионов России, после чего ее транспортируют на нефтеперерабатывающие заводы и в систему нефтепроводов.
Также Генштаб уточнил последствия поражения Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, по которому Силы обороны нанесли удар 18 ноября.
Там уничтожен один резервуар РВС-5000 и повреждены еще восемь: семь резервуаров РВС-5000 и один РВС-1000. Кроме того, повреждения получили участок нефтепровода, пять технических и одно складское здание.
В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим военно-экономический потенциал России, с целью ослабления возможностей агрессора продолжать войну против Украины.
Напомним, в ночь на 16 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по нефтебазе в российском Азове и Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. На нефтебазе "Флэш Энерджи" после попадания вспыхнул пожар, впоследствии спутниковые снимки зафиксировали возгорание как минимум двух резервуаров. На Ильском НПЗ украинские военные поразили установки первичной переработки нефти и комплекс по производству автомобильного бензина.
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