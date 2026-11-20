Про це 20 листопада повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Що відомо про ураження НПС "Калейкіно"?

Удар припав на територію нафтоперекачувальної станції "Калейкіно-1" поблизу Альметьєвська. За даними Генштабу, підтверджено ураження трьох резервуарів типу РВСПА-50000.

Це одні з найбільших нафтових резервуарів, які будують у Росії. Кожен із них може вміщувати до 50 тисяч кубометрів нафти. Споруди мають діаметр близько 60 метрів і потребують значних ресурсів та часу для відновлення.

"Калейкіно" є одним із ключових вузлів нафтопроводу "Дружба". На станції приймають і змішують нафту з різних регіонів Росії, після чого її транспортують до нафтопереробних заводів та в систему нафтопроводів.

Також Генштаб уточнив наслідки ураження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї, по якому Сили оборони завдали удару 18 листопада.

Там знищено один резервуар РВС-5000 та пошкоджено ще вісім: сім резервуарів РВС-5000 і один РВС-1000. Крім того, зазнали пошкоджень ділянка нафтопроводу, п'ять технічних і одна складська будівля.

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Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують воєнно-економічний потенціал Росії, з метою послаблення можливостей агресора продовжувати війну проти України.

Нагадаємо, у ніч проти 16 листопада Сили оборони України завдали ударів по нафтобазі в російському Азові та Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. На нафтобазі "Флеш Енерджі" після влучання спалахнула пожежа, згодом супутникові знімки зафіксували займання щонайменше двох резервуарів. На Ільському НПЗ українські військові уразили установки первинної переробки нафти та комплекс виробництва автомобільного бензину.