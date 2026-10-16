Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал Exilenova+.

Что известно о поражении?

Подвергшееся атаке предприятие перерабатывает газовый конденсат и специализируется на производстве моторного и авиационного топлива. Проектная мощность данного объекта составляет 12 миллионов тонн сырья в год.

Удар по предприятию подтвердил и губернатор Руслан Кухарук. "На месте работают экстренные службы. В настоящее время специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба. Держу ситуацию на личном контроле", – заявил губернатор.

А местные жители, которые снимали последствия атаки на видео, отметили, что дроны, мол, "до нас тоже добрались".

Пожар на объекте в России: смотрите видео. Обратите внимание: нецензурная лексика!

Как уже сообщалось на нашем сайте, 8 октября 2026 года украинские военные нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в 2500 километрах от Украины. По данным Генерального штаба ВСУ, этот промышленный комплекс россиян способен перерабатывать более 21 миллиона тонн нефти в год.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в тот же день подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему комплексу "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане, где вспыхнул пожар.