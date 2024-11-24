Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попко.
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Атака "Шахедами" на Киев 24 ноября
Ночью оккупанты в очередной раз атаковали столицу Украины беспилотными. Вражеские дроны заходили в направлении Киева БПЛА разными курсами. Воздушная тревога продолжалась более 3 часов.
Силы обороны обнаружили и обезвредили более десятка беспилотников, которые угрожали столице. Предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала,
– отметил Сергей Попко.
Также начальник КГВА добавил, точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.
Сейчас в столице нет воздушной тревоги. Но в Киевской области еще наблюдают вражеские БПЛА. Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и представлять опасность для Киева,
– заявил чиновник.
Сергей Попко призвал быть внимательными и следить за сигналами воздушной тревоги.