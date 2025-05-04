Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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ВСУ поразили командный пункт россиян в районе Бахмута
Так, в Генштабе подтвердили, что на днях Воздушные силы ВСУ нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе временно оккупированного Бахмута Донецкой области.
В результате удара существенно снижена способность оккупационных войск России осуществлять управление на Покровском направлении. Сейчас данные о потерях врага уточняются,
– заявил Генштаб.
Также отметил, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия агрессора и наносить ему ощутимые потери.